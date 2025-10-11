Массовая драка произошла между футболистами детских команд "Родины" и ЦСКА

Во втором тайме игрок ЦСКА нарушил правила, после чего началась стычка

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Футболисты детских команд "Родины" и ЦСКА (игроки 2012 г. р.) устроили массовую драку в матче летнего первенства Москвы.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Родины". Во втором тайме игрок ЦСКА нарушил правила, после чего началась стычка. Футболисты получили легкие ушибы, им оказали медицинскую помощь.

Следующий матч ЦСКА проведет с "Чертаново". "Родина" встретится с "Локомотивом-Перово". Встречи пройдут 18-19 октября.