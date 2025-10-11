Реклама на ТАСС
Фигурист Мозалев признался, что было обидно пропустить контрольные прокаты

Спортсмен выступал на прокатах пять лет подряд
17:40

Андрей Мозалев

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристу Андрею Мозалеву было обидно пропускать контрольные прокаты, но нужно не расстраиваться, а работать дальше. Такое мнение он высказал журналистам после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

"Я очень рад, что всем понравилось мое выступление, я чувствовал эту энергию, которую отдавал и получал обратно, - сказал Мозалев. - Доволен, как все сложилось в целом. Совершенству нет предела. Программу под музыку Backstreet Boys "Everybody" поставили вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе. Когда мне предложили эту музыку, я просто не устоял - хотел что-то такое танцевальное, и я это получил. Когда услышал, понял, что хочу именно под эту музыку кататься".

Контрольные прокаты прошли в Санкт-Петербурге 27-28 сентября. "Обидно было пропустить контрольные прокаты. Я лет пять подряд катался на них. Ну, не пригласили. Не вижу смысла расстраиваться, надо, значит, работать дальше, чтобы в следующем году попасть туда. Цели на сезон? Это всегда такой вопрос коварный. Хочу дарить в течение всего этого сезона свою энергию и радовать зрителей своими чистыми прокатами. Я всегда стараюсь искать какие-то новые пути достижения своей цели и тут, наверное, не хочу сглазить и лишний раз говорить, что мой план - выиграть".

Юбилейный, 50-й турнир памяти первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина проходит в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге с 9 по 12 октября. 

