Фигуристка Горбачева снова получила травму

В августе фигуристка не тренировалась три недели из-за травмы

Алина Горбачева © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 11 октября. Российская фигуристка Алина Горбачева снова получила травму, из-за которой не смогла выступить на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее тренер Горбачевой Софья Федченко сообщила, что в августе фигуристка не тренировалась три недели из-за травмы. Спортсменка была запасной на отборочном олимпийском турнире в Пекине, который прошел в конце сентября.

"Очень хотела сейчас выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон, хотела старты, чтобы меньше волноваться на этапах [серии Гран-при России]. Эти странные травмы очень выбивают из подготовки, каждый раз когда думаю, что наконец-то восстановилась и прыгаю четверной, что-то случается", - написала Горбачева.

Юбилейный, 50-й турнир памяти первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина проходит в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге с 9 по 12 октября.

Горбачевой 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата России.