Бельгиец Поконьоли возглавил "Монако", за который выступает Головин

Он сменил на этом посту австрийца Адольфа Хюттера, который покинул "Монако" в пятницу

Себастьян Поконьоли © Omar Havana/ Getty Images

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Бельгиец Себастьян Поконьоли стал новым главным тренером футбольного клуба "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до июня 2027 года. Ранее команду возглавлял австрийский специалист Адольф Хюттер, который покинул "Монако" в пятницу.

Поконьоли 38 лет, он возглавлял "Юнион" с июля 2024 года и привел команду к победе в чемпионате Бельгии в сезоне-2024/25, первой за 90 лет. В качестве игрока он выступал на позиции защитника за бельгийские "Генк", "Стандард", "Юнион", нидерландский АЗ, германский "Ганновер 96" и английские "Вест Бромвич" и "Брайтон", стал чемпионом Нидерландов (2008/09) и обладателем Суперкубка Нидерландов (2009) и двукратным - Кубка Бельгии (2010/11, 2017/18). Провел 13 матчей за сборную Бельгии.

После семи туров чемпионата Франции "Монако" набрал 13 очков и занимает 5-е место.