Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол во Франции

Бельгиец Поконьоли возглавил "Монако", за который выступает Головин

Он сменил на этом посту австрийца Адольфа Хюттера, который покинул "Монако" в пятницу
Редакция сайта ТАСС
18:45

Себастьян Поконьоли

© Omar Havana/ Getty Images

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Бельгиец Себастьян Поконьоли стал новым главным тренером футбольного клуба "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до июня 2027 года. Ранее команду возглавлял австрийский специалист Адольф Хюттер, который покинул "Монако" в пятницу.

Поконьоли 38 лет, он возглавлял "Юнион" с июля 2024 года и привел команду к победе в чемпионате Бельгии в сезоне-2024/25, первой за 90 лет. В качестве игрока он выступал на позиции защитника за бельгийские "Генк", "Стандард", "Юнион", нидерландский АЗ, германский "Ганновер 96" и английские "Вест Бромвич" и "Брайтон", стал чемпионом Нидерландов (2008/09) и обладателем Суперкубка Нидерландов (2009) и двукратным - Кубка Бельгии (2010/11, 2017/18). Провел 13 матчей за сборную Бельгии.

После семи туров чемпионата Франции "Монако" набрал 13 очков и занимает 5-е место. 

МонакоФранцияГоловин, Александр СергеевичФутбол во Франции