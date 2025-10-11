Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко сделал голевой пас в матче с "Виннипегом"

"Виннипег" одержал победу со счетом 3:2

Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко © Candice Ward/ Getty Images

ОТТАВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипегом".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Виннипега". Заброшенными шайбами в составе "Лос-Анджелеса" отметились Мики Андерсон (21-я минута) и Андриан Кемпе (30), которому ассистировал Кузьменко. У "Виннипега" отличились Алекс Айафалло (5) и Марк Шайфли (39, 52).

Кузьменко выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2025 года. В прошлом сезоне россиянин был обменян дважды. Он начинал сезон в "Калгари", а затем перешел в "Филадельфию", откуда отправился в "Лос-Анджелес". Ранее Кузьменко также играл за "Ванкувер". Всего в НХЛ 29-летний форвард провел 221 матч, набрав 159 (73 шайбы + 86 передач) очков.