Овечкин обошел Лемье по очкам в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостевых матчах.

Овечкин сделал результативный пас в начале игры с "Нью-Йорк Айлендерс" и довел число очков до 785 (457 голов + 328 передач) в 749 матчах. Он обошел по этому показателю двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" канадского форварда Марио Лемье - 784 очка (315+469) в 443 встречах.

Рекордсменом является канадский нападающий Уэйн Гретцки (1 298). На шестой позиции располагается другой канадский форвард Марсель Дионн (811).