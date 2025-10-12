Алексеева потерпела третье поражение подряд в UFC

Россиянка проиграла бразильянке Беатрис Меските

Редакция сайта ТАСС

Ирина Алексеева и Беатрис Меските © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Ирина Алексеева проиграла бразильянке Беатрис Меските на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Рио-де-Жанейро.

Поединок в легчайшем весе завершился победой бразильянки удушающим приемом во втором раунде.

Алексеевой 35 лет. На ее счету пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (MMA). Россиянка провела четвертый бой в UFC, но смогла победить лишь в дебютном - в апреле 2023 года.

Мексите 34 года. Прошедший бой стал для нее первым в UFC. В ее активе теперь шесть побед в MMA при отсутствии поражений.