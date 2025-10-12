"Вашингтон" обыграл "Айлендерс", Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Российский форвард сделал голевую передачу

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. "Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари (2-я минута), Алексей Протас (14, 36) и Райан Леонард (30). У проигравших отличились Энтони Дкюлер (39) и Мэттью Шефер (45), для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. Канадский защитник был выбран под общим первым номером на драфте 2025 года. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

Овечкин записал на свой счет результативный пас в эпизоде с первым голом. Для россиянина это первое набранное очко в стартовавшем сезоне. Он стал третьим игроком в истории клуба, который сумел набрать результативный балл в регулярном чемпионате в возрасте 40 лет и старше. Ранее такое удавалось канадцу Дагу Монсу и словаку Здено Харе.

Капитан "Вашингтона" вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ в гостевых матчах. Теперь на его счету 785 очков в подобных играх, он обошел двукратного обладателя Кубка Стэнли канадского форварда Марио Лемье (784). Рекордсменом является канадский нападающий Уэйн Гретцки (1 298). На шестой позиции располагается канадский форвард Марсель Дионн (811).

"Вашингтон" одержал первую победу в регулярном чемпионате, в стартовой игре команда проиграла на своем льду "Бостону" (1:3). "Айлендерс" пока не могут победить в текущем сезоне, до этого клуб из Нью-Йорка уступил на выезде "Питтсбургу" (3:4). Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 13 октября по московскому времени в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Айлендерс" в этот же день примут "Виннипег".