Уолш обновила рекорд мира в плавании на 50 м баттерфляем на короткой воде

Американка проплыла дистанцию за 23,72 секунды

Гретхен Уолш © Maddie Meyer/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская пловчиха Гретхен Уолш вновь обновила мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде.

На первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Кармеле (США, штат Индиана) Уолш показала результат 23,72 секунды. Прежний рекорд мира был установлен американкой на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште в декабре 2024 года - 24,02 секунды. До этого он принадлежал шведке Терезе Альсхаммар и держался 15 лет - с ноября 2009 года.

Уолш 22 года, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету 11 золотых медалей чемпионатов мира, 7 из них - на короткой воде. На мировом первенстве 2024 года в Будапеште Уолш установила 11 мировых рекордов на различных дистанциях, включая эстафеты.

Этап Кубка мира в Кармеле завершится 13 октября.