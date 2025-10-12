Кутепов оценил работу Станковича в "Спартаке" в текущем сезоне

Команда занимает шестое место в турнирной таблице

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 12 октября. Бывший футболист московского "Спартака" Илья Кутепов считает, что не стоит скидывать всю вину в результатах команды на главного тренера Деяна Станковича. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"В таблице большая плотность, думаю, "Спартак" исправит ситуацию, - сказа он. - Деян тоже человек, его можно понять. Нужно учитывать, что это "Спартак", где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат складывается из общих действий. Дай бог, чтобы "Спартак" исправил ситуацию".

После 11 туров в Мир - Российской премьер-лиге "Спартак" занимает шестую позицию, набрав 18 очков.