Янчук считает, что Даниил Медведев хорошо играл на турнире в Шанхае

Российский теннисист дошел до полуфинала

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал хорошую игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Медведев проиграл французу Артуру Риндеркнешу в полуфинале турнира.

"Матч был очень упорный, равный, борьба шла до последнего мяча. В конце французу немного повезло, мяч перевалился через сетку в нужный момент, - сказал Янчук. - Я считаю, что Медведев хорошо играл на этом турнире, он добавил в остроте своих действий, улучшил подачу. Я надеюсь, что он продолжит и дальше так играть".

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.