"Интер" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Глебову

В число клубов, интересующихся россиянином. также входят "Рома", "Аталанта", "Ньюкасл", "Лейпциг" и "Бенфика"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 12 октября. Итальянский "Интер" и испанский "Атлетико" интересуются футболистом ЦСКА Кириллом Глебовым. Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в X.

В число клубов, в сфере интересов которых находится полузащитник ЦСКА, также входят итальянские "Рома" и "Аталанта", английский "Ньюкасл", германский "Лейпциг" и португальская "Бенфика".

Глебову 19 лет, игрок является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Глебов провел 14 матчей в составе армейцев в разных турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. 4 сентября полузащитник дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 62-й минуте в матче против команды Иордании (0:0). В той встрече он получил травму и выбыл на 3-4 недели.