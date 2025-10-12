Двоеглазова считает, что на турнире в Петербурге ее подвели нервы

Фигуристка выиграла соревнования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова расстроена, что не смогла показать на мемориале Панина-Коломенкина хороший прокат произвольной программы. Об этом она рассказала журналистам после победы на турнире.

В программе Двоеглазова дважды упала - на четверных лутце и тулупе, также ошиблась на тройном лутце. Результат спортсменки - 208,92 балла - позволил ей подняться на первую ступень пьедестала.

"Одна из целей этих соревнований была попасть на пьедестал. Но другие задачи не были выполнены, поэтому смешанные эмоции - как счастье, так и грусть, обида за то, что не получилось показать все то, что умеем, - рассказала фигуристка. - Конечно, я не была готова к такому прокату своей произвольной - на тренировках такого ни разу не катала. В моменте появилась обида за свою работу. Люди, которые со мной работают, знают, что я была готова к этому турниру".

"Думаю, проблемы больше с головой, с нервами. Я была не в ногах, но под конец программы старалась обменяться энергией с публикой. Мне все равно в кайф катать эту программу, поэтому даже несмотря на неудачу, старалась держать себя в руках и бороться до последнего - за каждую сотую, за каждый балл", - подчеркнула Двоеглазова.