Фигурист Дикиджи назвал чудом победу на мемориале Панина-Коломенкина

Спортсмен на турнире в Санкт-Петербурге показал результат 265,83 балла

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи считает чудом свою победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Дикиджи выиграл турнир с результатом 265,83 балла. Ранее спортсмен выигрывал этот турнир только в юниорском возрасте в 2022 году.

"Это на самом деле чудо какое-то. На Панина-Коломенкина я обычно пьедестал как бы пропускаю. Не ожидал, - отметил фигурист. - Обидно за вторую половину программы, жалко, что не особо удалась. И последнее вращение третьего уровня - это тоже не очень приятно. Это все просто в процессе накатывания все, а чтобы конкурировать, нужно катать чисто".

Дикиджи отметил, что не меняет своего плана на пять четверных прыжков в программе. В воскресенье он, помимо прочих прыжков, исполнил четверные лутц, флип, сальхов, а также два тройных акселя.

"Изначально с [тренером] Олегом Станиславовичем [Татауровым] мы накатывали такой вариант программы - тулуп, лутц, флип и два сальхова. И, по сути, желательно еще два акселя сделать, но пока что мне тяжеловато. Один раз я прокатал, но больше не получалось. Чтобы шаг назад сильный не делать, я прыгаю два акселя. Этот контент тяжелее, чем в прошлом году, но хотелось бы, конечно, все-таки пять четверных", - пояснил он.