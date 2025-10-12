Россиянин Лахин подписал контракт с действующим чемпионом НБА "Оклахомой"
Редакция сайта ТАСС
17:24
ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Российский центровой Виктор Лахин подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахомой". Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Брэндон Рахбар.
Ранее россиянин Егор Демин заключил контракт с "Бруклином", а Владислав Голдин подписал соглашение с "Майами". Лахин был включен в состав "Оклахомы" на матчи Летней лиги.
Лахину 24 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча за "Клемсон" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Россиянин в среднем набирал 11,4 очка и делал 6,4 подбора за игру.