Россиянин Лахин подписал контракт с действующим чемпионом НБА "Оклахомой"

Ранее Егор Демин заключил контракт с "Бруклином", а Владислав Голдин подписал соглашение с "Майами"

Виктор Лахин © AP Photo/ Richard W. Rodriguez

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Российский центровой Виктор Лахин подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахомой". Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Брэндон Рахбар.

Ранее россиянин Егор Демин заключил контракт с "Бруклином", а Владислав Голдин подписал соглашение с "Майами". Лахин был включен в состав "Оклахомы" на матчи Летней лиги.

Лахину 24 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча за "Клемсон" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Россиянин в среднем набирал 11,4 очка и делал 6,4 подбора за игру.