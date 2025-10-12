Шухман стала самой молодой чемпионкой России по шахматам

16-летняя спортсменка по итогам 11 туров набрала 7 очков

Редакция сайта ТАСС

© Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Анна Шухман стала самой молодой победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир прошел в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника в Москве.

16-летняя Шухман по итогам 11 туров набрала 7 очков.

В мужских соревнованиях победу одержал Арсений Нестеров. Призовой фонд мужского турнира составил 7 млн рублей, женского - 4 млн рублей. Нестеров получит 1,1 млн рублей, Шухман - 700 тыс. рублей.