Шухман стала самой молодой чемпионкой России по шахматам
Редакция сайта ТАСС
17:30
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Анна Шухман стала самой молодой победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир прошел в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника в Москве.
16-летняя Шухман по итогам 11 туров набрала 7 очков.
В мужских соревнованиях победу одержал Арсений Нестеров. Призовой фонд мужского турнира составил 7 млн рублей, женского - 4 млн рублей. Нестеров получит 1,1 млн рублей, Шухман - 700 тыс. рублей.