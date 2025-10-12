Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Победы по волейболу

В финале бело-голубые обыграли петербургский "Зенит"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Волейболисты московского "Динамо" обыграли петербургский "Зенит" в финальном матче Кубка Победы. Встреча прошла в Москве.

Игра завершилась со счетом 3-2 (24:26, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13). В матче за третье место белгородское "Белогорье" обыграло казанский "Зенит" со счетом 3-1.

В турнире принимали участие восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата страны. На первом этапе они были разбиты на две группы, из которых в полуфинал вышли по две лучшие команды.

Кубок Победы приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.