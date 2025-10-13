Штыль считает, что на острове Русский нужно развивать гребной спорт

Ранее была открыта гребная база в поселке Лучегорске

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Условия для занятий гребным спортом необходимо развивать во Владивостоке и на острове Русский. Такое мнение высказал серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль.

"Владивосток развивается, там появился и город-спутник, который также сейчас строится. Спортивных сооружений я не вижу там в районе, поэтому их появление напрашивается. Также Русский остров надо осваивать, чтобы спортсмены могли иметь возможность заниматься греблей, как говорится, не отходя от кампуса. Я думаю, тоже необходимо это проработать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию гребного спорта на Дальнем Востоке.

В городе Находке в Приморье планируется в 2027 году открыть на озере Соленом спортивное сооружение, где будут развивать различные виды спорта, в том числе гребной спорт.

В приморском поселке Лучегорске открылась в 2024 году гребная база. "Я считаю, что это надо взять за пилотный проект. Ее стоимость небольшая, но ее КПД для той местности, в которой она будет находиться, просто неизмерима тем вложениям, которые есть", - отметил он.