Самсонов: у Овечкина достаточно времени, чтобы вкатиться в новый сезон НХЛ

На старте сезона нападающий "Вашингтона" не отметился голами в трех матчах

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин имеет достаточно времени, чтобы вкатиться в стартовавший сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

40-летний россиянин в трех матчах отдал две голевые передачи. В последней игре своей команды в понедельник на выезде с "Рейнджерс" (1:0) он набрал одно очко - шайбу после его броска подправил в ворота соперника Энтони Бовилье.

"Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. У него достаточно времени, чтобы это сделать. Команда выглядит неплохо. В интервью главного тренера "Вашингтона" я прочитал, что Александр с каждым днем выходит на свой уровень. Так что у него достаточно времени для разгона", - сказал Самсонов.

В следующем матче "Вашингтон" 15 октября примет "Тампу".