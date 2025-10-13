Рожков подвел итоги старта чемпионата мира по пауэрлифтингу

Президент Паралимпийского комитета России поздравил спортсменов с первыми медалями

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Возвращение гимна и флага России на чемпионате мира по пауэрлифтингу является важным событием. Такое мнение ТАСС высказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Турнир проходит в Каире с 11 по 18 октября.

"Первые дни соревнований принесли нашей сборной пять медалей, две из которых золотые, - сказал Рожков. - На церемонии награждения в честь побед российского спорта звучит гимн Российской Федерации и поднимается флаг. Это - возвращение государственной символики Российской Федерации на международные соревнования и полноценное участие наших паралимпийцев. Поздравляю команду с первыми медалями и желаю дальнейших успехов".