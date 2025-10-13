Шахматистка Шухман пока не решила, что будет делать с выигранной машиной

Спортсменка заняла первое место в Суперфинале чемпионата России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Шахматистка Анна Шухман еще не решила, что будет делать с машиной, которую она получит за победу в Суперфинале чемпионата России. Об этом она рассказала ТАСС.

12 октября Шухман стала победительницей турнира. 16-летняя Шухман стала самой молодой чемпионкой России в истории. В этом году победителям Суперфинала чемпионата России вручают автомобиль.

"Пока не знаю, что буду делать с машиной. Я еще не думала об этом. Турнир был очень тяжелым, поэтому сначала надо было добраться до призов, а уже потом думать, как ими распорядиться", - сказала Шухман.