Лыжники и биатлонисты начнут тренировки на снежной трассе в Югре 20 октября

Ожидается, что сборы посетят спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Вкатка лыжников и биатлонистов из сборных команд России, Белоруссии, Казахстана планируется в Ханты-Мансийске с 20 октября. Ожидается, что для них в обновленном Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко будет подготовлена трасса длинной, предварительно, 5 км и шириной 6 метров, сообщили ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт".

В настоящее время в Ханты-Мансийске установилась прохладная погода с температурой воздуха от плюс трех градусов Цельсия днем до минус восьми ночью. По предварительным данным синоптиков, с 13 октября по 22 октября в административном центре Югры ожидается от плюс трех - четырех градусов Цельсия днем до минус двух ночью.

"Сегодня в Ханты-Мансийске началось вскрытие снегохранилища для подготовки снежной трассы в центре зимних видов спорта им. Александра Филипенко, потом начнется закатка трассы. В этом году, по предварительным данным, ее протяженность составит 5 км, а ширина 6 метров. С 20 октября начнется вкатка лыжников и биатлонистов из сборных команд России, Белоруссии, Казахстана - традиционно это первая снежная трасса в стране, приедут 33 команды", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что подготовка трассы ведется с учетом мнения представителей сборных команд, чтобы им было удобно и комфортно на ней тренироваться. В 2024 году для подготовки трасс было заготовлено рекордное количество снега - 40 тыс. кубометров, что позволило подготовить комфортные лыжные трассы с учетом рекомендаций и пожеланий главных тренеров сборных Югры и России по лыжным гонкам и биатлону протяженностью порядка 8 км. При этом, как сообщали ТАСС в "Юграмегаспорт", протяженность и перепады высот в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко создают объективно лучшие условия в стране, что отмечается всеми их пользователями.

Кто приедет в Ханты-Мансийск

Как пояснили ТАСС в "Юграмегаспорт", в Ханты-Мансийске, в частности, ждут топовых лыжников: Александра Большунова, Артема Мальцева и Александра Терентьева. "Вся сборная команда России по лыжным гонкам приедет. Юниоры также ожидаются", - пояснила собеседница.

Кроме тренировок спортсменов ждет и традиционный турнир - межрегиональное соревнование по лыжным гонкам "Югория. Первый снег". Гонки пройдут 9 и 10 ноября в Ханты-Мансийске в центре зимних видов спорта им. Александра Филипенко. Так, 8 ноября планируется официальная тренировка, 9 ноября пройдет спринт классическим стилем, а 10 ноября - гонка свободным стилем на 5 км.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт", власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют к ноябрю 2025 года завершить модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Первые соревнования обновленные объекты примут в конце ноября - этап Кубка России по биатлону. В частности, будет реконструирована южная трибуна, которая была закрыта около года - в оранжевом цвете, как и планировалось при проектировании, обновляется визуальная составляющая - идет покраска моста, трибун, во всех зонах для спортсменов, зрителей и почетных гостей, устанавливается современная система озвучивания и улучшается инфраструктура для комфорта всех посетителей. Внутренние помещения центра также будут обновлены, появится новая система навигации, освещение и звук на стадионе.

В целом, по данным "Юграмегаспорт", на объекте проходит беспрецедентный за последние 14 лет комплекс работ по улучшению инфраструктуры для создания лучших условий для спортсменов и зрителей. Здесь обновляется внешний вид и проводится капитальный ремонт основной лыжероллерной трассы протяженностью 3,3 км, полностью реконструируется въездной мост, обновляются фасады с современной подсветкой. Особое внимание уделяется инженерным коммуникациям - приводится в идеальное состояние все системы водоснабжения и водоотведения.

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко включает в себя биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске, недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах - 9,7 тыс. человек.