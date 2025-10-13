Боков: возобновивший карьеру тренер костромского "Спартака" даст фору молодым

40-летний Сергей Пучков, тренирующий вратарей "Спартака" из Костромы, вышел на поле в матче Первой лиги против футболистов ульяновской "Волги"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тренер вратарей костромского футбольного клуба "Спартак" Сергей Пучков находится в хорошей физической форме и способен помогать команде на поле в качестве игрока. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Денис Боков.

13 сентября пресс-служба "Спартака" сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет. 29 сентября он вышел на поле, заменив Бокова на 84-й минуте матча против ульяновской "Волги" (1:1).

"Тренер Михалыч [Сергей Пучков - прим. ТАСС] не тренируется, он всегда готов, - сказал Боков. - Не тренируется именно с командой, индивидуально, может, занимается. Он уже даже выходил, как раз вместо меня. Дома мы играли с "Волгой". Мы проигрывали, он вышел вместо меня в концовке, и мы забили гол, сравняли в дополнительное время. Поэтому сто процентов вклад он внес в эту ничью, в заработанные очки. Михалыч в порядке, фору молодым дает".

Также воспитанник московского "Динамо" Боков рассказал об адаптации в костромской команде. 3 сентября пресс-служба "Динамо" объявила, что сезон-2025/26 нападающий на правах аренды проведет в клубе из Костромы, который в прошлом сезоне добился повышения из Леон - Второй лиги. После 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги) команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от воронежского "Факела" на 1 балл.

"При переходе привыкать точно надо было и к чемпионату, и к команде. Я всю жизнь практически был в структуре "Динамо". Если не брать сборную, для меня это первый опыт, когда я перехожу в другую команду. В любом случае для меня лично очень интересен этот опыт, как это все будет происходить. Очень помог коллектив в этом плане. У меня там как раз Егор Назаренко играет, мы с ним много времени в "Динамо" провели. Он очень помог мне освоиться, как в целом и весь коллектив. Очень хорошо приняли ребята, и это точно сказалось на мне, было сто процентов легче благодаря им", - поделился Боков.

"Первые два матча мне было тяжеловато входить, - отметил футболист. - Где-то, может, из-за физической формы. Потом уже чуть-чуть подразбегался, подразошелся, плюс двухразовые тренировки. Все это сказывается, я считаю. Поэтому в следующих играх, по моим ощущениям, на поле уже легче было решения принимать, действия стали более выразительными. С Назаренко общался, когда узнал об интересе ко мне из клуба. Я прям у него узнавал вообще все: как там тренировки, как база. Он поделился всем. То, что он мне рассказал, превзошло мои первоначальные ожидания".