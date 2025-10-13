Фигуристки Щербакова и Валиева примут участие в ледовом шоу Навки в Пекине

Представление состоится 25 октября

Камила Валиева © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 13 октября. Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Об этом сообщила Валиева в своем Telegram-канале.

Представление пройдет 25 октября в Пекине. В шоу также выступит олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.

Валиевой 19 лет. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября. Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить карьеру в школе Навки в группе Светланы Соколовской.

Щербаковой 21 год, помимо золота Игр-2022, на ее счету победы на чемпионатах мира (2021) и Европы (2022).