Хоккеист Чехович перешел из "Шанхай Дрэгонс" в "Сибирь"

В результате обмена китайский клуб получил денежную компенсацию

Иван Чехович (справа) © Валерий Шарифулин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс" обменял бывшего игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ивана Чеховича в "Сибирь". Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба.

В результате обмена "Шанхай Дрэгонс" получил денежную компенсацию. По данным "Спорт-Экспресса", она составила 1 000 рублей.

Чеховичу 26 лет, в 2017 году он был выбран на драфте НХЛ "Сан-Хосе" в седьмом раунде под 212-м номером. В досрочно завершившемся сезоне-2019/20 он провел 42 матча в фарм-клубе "Сан-Хосе" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал 12 очков (четыре гола + восемь передач). В следующем сезоне хоккеист провел за "Сан-Хосе" в НХЛ 4 игры. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) помимо "Шанхая" Чехович выступал за нижегородское "Торпедо", ярославский "Локомотив" и подмосковный "Витязь". Всего у нападающего в КХЛ 279 игр, в которых он забросил 67 шайб и отдал 70 результативных передач.

В составе сборной России игрок становился серебряным (2016) и бронзовым (2017) призером юниорских чемпионатов мира.