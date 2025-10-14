Статья

В каком году появился хоккей в России

В нашей стране знакомство с этим видом спорта началось в 1920-х годах

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты сборной СССР © Вячеслав Ун Да-Син/ ТАСС

Изначально в России начали играли в хоккей с мячом, поэтому этот вид спорта принято называть русским хоккеем (другое название — бенди). Ближе к концу XIX века (в 1888 году) Петр Московин объявил о создании клуба "Спорт", который сыграл определенную роль в истории русского хоккея в плане культивирования этой игры. В 1907 году была сформирована Петербургская лига, затем потихоньку начинались формироваться команды для проведения матчей. Знакомиться уже в СССР с канадским хоккеем (ice hockey — по-англ.) стали в конце 20-х годов. Все началось со статьи в журнале "Известия физической культуры". Автор под псевдонимом "Я.Ш." высказал одну из главных мыслей, что об этой игре не надо кратко судить по публикациям в прессе и кадрам кинохроники, а нужно устроить несколько показательных матчей и послать делегацию специалистов на игры зарубежных команд, в том числе для изучения техники и тактики, сравнения с русским хоккеем.

Автор той статьи высказывал мнение о преимуществах канадского хоккея, который назывался тогда буржуазным. В начале 1928 года в самом первом номере журнала "Физкультура и спорт" Михаил Ромм (двоюродный брат известного советского кинорежиссера Михаила Ромма) выступил в ответ с аргументами против этой игры, хотя ни одного матча он не видел. Ромм кратко и емко писал, что не считает высокий темп хоккейной игры ее достоинством, саму игру по сравнению с бенди назвал примитивной, однообразной и бедной в тактическом плане. В заметке в том же журнале в декабре 1930 года автор под именем Канадец написал о преимуществах новой игры, как сравнительно малое число игроков и небольшие размеры площадки, что упрощает правила, процесс тактики, подготовки команды и льда.

Сколько было сыграно матчей

17 ноября 1931 года в статье газеты "Вечерняя Москва" было написано о том, что среди иностранцев, работающих в Москве, есть те, которым знакомы правила канадского хоккея. И у них могло возникнуть желание познакомить с зарождением этой игры столичных физкультурников. Позднее газета написала о том, что амуниция для хоккея уже заказана, а желание сыграть возникает уже у 15 коллективов. Однако инициатива со временем сошла на нет, вновь разговоры об игре в хоккей с шайбой появляются в 1932 году.

Тот год в чем-то можно было назвать судьбоносным в истории российского хоккея. 22 февраля в советскую столицу для матча прибыла немецкая команда "Фихте". По информации "Вечерней Москвы", в ее составе было 18 спортсменов, из которых 10 человек были хоккеистами. Все спортсмены представляли красные спортивные клубы ряда немецких городов, включая Берлин. Как известно, советские спортсмены в то время могли соревноваться только с командами, представлявшими рабочие коллективы. По информации же "Известий", общая делегация состояла из 19 хоккеистов и конькобежцев, и все рабочие, за исключением одного студента.

Немецкие хоккеисты провели с московскими командами три матча. Первая игра состоялась 24 февраля против ЦДКА на стадионе в парке ЦДКА (ныне Екатерининский парк), немцы уступили со счетом 0:3. Один из участников матча в составе ЦДКА Владимир Веневцев вспоминал, что он и его партнеры начинали играть в форме для бенди, под шароварами были футбольные щитки. Клюшки для канадского хоккея им подарили соперники. Остается только догадываться, сколько клюшек в том матче израсходовали игроки ЦДКА.

"Мы с правилами не были знакомы, их нам огласили перед самой встречей. О том, как мы их "освоили", напоминает такой случай. Я швырнул шайбу по воротам, она застряла у вратаря на груди. Бросился к нему, крюком пытаясь выковырять шайбу. За это меня оштрафовали. Зато понял, что не все дозволено в канадском хоккее", — приводит слова Веневцева портал "Чемпионат". По его словам, советским игрокам приходилось при сильном с непривычки разгоне перепрыгивать через бортик, чтобы не упасть. Но преимуществом в скорости хозяева пользовались в полной мере: по выражению Веневцева, он на технике обводил соперников, как столбов, и мог забить еще больше, если бы не вратарь, игравший в небольших воротах.

Вторая игра на том же стадионе прошла 26 февраля. Немцев принимала сборная Москвы, матч завершился также крупной победой с сухим счетом (разные издания писали про результат то ли 7:0, то ли 6:0). Третья игра состоялась 6 марта на стадионе завода "Серп и молот", одним из ее участников был будущий капитан футбольного "Спартака", трехкратный чемпион СССР по футболу Андрей Старостин. Сборная Москвы выиграла со счетом 8:0, несмотря на то что в том матче немцам противостоял, по сути, второй состав. Все лучшие игроки команды играли тогда в матче чемпионата РСФСР по хоккею с мячом с командой Ленинграда.

Игры, которых не было

​В рамках истории хоккея в России упоминалось о еще двух играх с участием "Фихте" против сборной Москвы и московского "Динамо", которые закончились крупным счетом (13:0 и 17:3). Якобы на них присутствовали только солдаты, несколько милиционеров, преподаватели и комсорг Московского института физкультуры. Информацию о тех матчах стоит ставить под сомнение: игравший тогда за "Динамо" Михаил Якушин в мемуарах "Вечная тайна футбола" писал, что впервые хоккей с шайбой увидел только во время поездки сборной Москвы во Францию в январе 1936 года (на самом деле — в декабре 1935 года). По итогам тех трех игр "Физкультура и спорт" написала о бедности и примитивизме хоккея с шайбой, включая в плане тактики, и что культивировать эту игру не стоит. На такой вывод повлияло и то, что сама немецкая команда выглядела слабо — при входе в зону ее хоккеисты просто бросали шайбу по воротам, и советским игрокам у соперников учиться было попросту нечему.

Соревнования по хоккею с шайбой внутри страны могли начаться намного раньше, чем в 1946 году, когда стартовал первый в истории чемпионат СССР. В начале 1938 года столичный комитет по делам физкультуры и спорта обязал каждый из шести клубов, выступавших в первой группе чемпионата Москвы по бенди, выставить со второго круга и команды по хоккею с шайбой. Однако это постановление не было выполнено. Соревнования могли начаться и после 1941 года, поскольку до этого времени начались консультации по вопросам изготовления инвентаря. А столичные динамовцы проводили к тому времени регулярные тренировки.

Основные этапы становления отечественного хоккея

Появление хоккея с шайбой на всесоюзном уровне отсрочила Великая Отечественная война. Спустя два года же после начала чемпионата в СССР из-за рубежа приехал соперник, имевший в то время мировую известность, — чехословацкий ЛТЦ, в составе которого выступали игроки, завоевавшие серебро на олимпийском турнире 1948 года. В трех матчах между ЛТЦ и сборной Москвы (одним из ее тренеров был Анатолий Тарасов, осознававший важность международных матчей) соперники одержали по победе и один поединок завершился ничьей.

Раньше полагали, что зарождение хоккея в России связано именно с стартом чемпионата страны в 1946 году и играми с участием чехословацкой команды. Но международные матчи игрались еще и до войны, причем с зарубежным соперником, что сыграло свою роль в развитии хоккея в России. Без сомнения, матчи с ЛТЦ также можно назвать одной из основных вех становления отечественного хоккея.

Со временем такое зарождение вылилось в исторические победы с конца 50-х годов советских хоккеистов на чемпионатах мира и Олимпийских играх, их сразу начали считать фаворитами соревнований. Сборная СССР рекордные девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и четыре раза подряд побеждала на Олимпиадах. На исторической Суперсерии 1972 года против сборной Канады советские игроки поразили соперника своей техникой. Сборная России в своей истории выиграла чемпионат мира пять раз, в 2012 и 2014 годах она одержала победы во всех матчах турнира. Другим основным достижением можно назвать и победу сборной России на Олимпиаде 2018 года.

В 2008 году появилась Континентальная хоккейная лига. Новый турнир появился на замену Суперлиге, когда, даже если говорить кратко, было понятно, что нужно что-то менять в плане хоккейной культуры. Лиге еще предстоит долгое развитие, если учесть, сколько существует Национальная хоккейная лига. Нынешний российский хоккей является одним из ведущих в мире, ведущие российские хоккеисты выступают в Национальной хоккейной лиге и являются ее одними из лучших игроков.