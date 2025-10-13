Федор Емельяненко поддержал проигравшего Перейре бойца Анкалаева

Россиянин Магомед Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе

Федор Емельяненко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 13 октября. Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко верит, что россиянин Магомед Анкалаев сделает выводы после поражения от бразильца Алекса Перейры и сможет добиться успехов в дальнейшей карьере. Об этом Емельяненко рассказал "Спорт-Экспрессу".

5 октября Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, уступив Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

"Жизнь продолжается. Ничего, еще все впереди. Сделать выводы - и вперед. Он уже был чемпионом. Верю, что он может. Он талантливый. А самое главное - он не балабол, а пахарь и очень культурный человек", - сказал Емельяненко.

Анкалаеву 33 года, в его активе 21 победа при 2 поражениях в смешанных единоборствах, один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся. В декабре 2022 года он провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью. Анкалаев завоевал титул в марте, победив единогласным решением судей Перейру.