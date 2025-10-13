Фернандес хочет показать Москву игрокам из Боливии после матча с россиянами

Встреча между сборными России и Боливии по футболу пройдет в Москве 14 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Защитник тольяттинского "Акрона" и сборной Боливии Роберто Фернандес хочет после товарищеского матча с россиянами показать достопримечательности Москвы футболистам своей национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

Матч между сборными России и Боливии пройдет 14 октября на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск.

"В России действительно замечательные условия для тренировок, для футболистов. Кроме теплого приема, у нас были лучшие условия для тренировок, я немного знаю Москву, надеюсь, что у нас останется время, и я смогу показать город своим коллегам, - сказал Фернандес.

Фернандесу 26 лет, он с 2023 года выступает за российские клубы. До "Акрона" защитник играл за калининградскую "Балтику".