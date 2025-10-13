Сафонов пропустил тренировку сборной России перед матчем с боливийцами

Ранее он принял участие в игре против сборной Ирана

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Боливии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Товарищеская игра пройдет 14 октября на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск.

Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).