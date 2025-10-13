Капитан сборной России сыграет с боливийцами в повязке в честь Симоняна

12 октября лучшему бомбардиру московского "Спартака" и олимпийскому чемпиону 1956 года исполнилось 99 лет

Вице-президент РФС Никита Симонян © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Боливии в специальной повязке, посвященной Никите Симоняну. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

12 октября лучшему бомбардиру московского "Спартака" и олимпийскому чемпиону 1956 года Симоняну исполнилось 99 лет. Он является вице-президентом Российского футбольного союза.

"Конечно, Никита Павлович Симонян является больше чем просто спартаковцем. Безусловно, легенда не только для меня, но и для всего российского футбола, - сказал Карпин. - Я очень счастлив, что у меня была и есть возможность пообщаться с Никитой Павловичем. Чаще, конечно, это происходило во время моей работы в "Спартаке". Конечно, сейчас будучи главным тренером сборной России, посещаю офис Российского футбольного союза, там очень часто видимся, общаемся".

Сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Боливии 14 октября в Москве. Имя капитана российской команды будет названо позднее.