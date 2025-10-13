"Северсталь" обыграла "Локомотив" и одержала 500-ю победу в КХЛ

Череповчане пропустили в третьем периоде три шайбы подряд, но выиграли со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Северстали" © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 13 октября. Череповецкая "Северсталь" одержала победу над ярославским "Локотивом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Череповце Вологодской области.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Данил Веряев (3-я минута), Давид Думбадзе (14), Михаил Ильин (32) и Илья Квочко (39). У проигравших отличились Байрон Фрэз (43), Георгий Иванов (48 и 50).

"Северсталь" одержала 500-ю победу в КХЛ. Череповецкая команда ранее дважды в сезоне проиграла "Локомотиву" (1:4, 1:2). "Северсталь" располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 16 очков. "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу на Западе. В активе клуба 20 очков.

В следующем матче "Северсталь" примет екатеринбургский "Автомобилист". "Локомотив" дома сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 15 октября.