Петр Ян проведет бой за титул UFC против Мераба Двалишвили 7 декабря

Поединок пройдет в Лас-Вегасе

Редакция сайта ТАСС

Петр Ян © Megan Briggs/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против грузина Мераба Двалишвили. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Поединок пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь на 7 декабря.

Яну 32 года, он является бывшим чемпионом UFC. Он проиграл Двалишвили решением судей в 2023 году. На его счету 19 побед и 5 поражений. Двалишвили 34 года. В его активе 21 победа и 4 поражения.