Главный тренер СКА Ларионов сообщил о доверии со стороны Миллера

Петербургский клуб в понедельник прервал серию из пяти поражений

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер СКА Игорь Ларионов (сверху) © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил доверие главному тренеру хоккейного клуба СКА Игорю Ларионову. Об этом Ларионов заявил журналистам.

Читайте также

СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

В понедельник СКА обыграл "Автомобилист" в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Петербуржцы прервали серию из пяти поражений с общим счетом 8:17.

"С руководителем "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером мы перекинулись словами на газовом форуме. Он спросил: "Когда начнете выигрывать?" Взял на себя ответственность. Хотя я не играю, но тем не менее. Он сказал: "Не переживай, все нормально, все спокойно, работай". Обещал победить. Рад, что это случилось сегодня", - сказал Ларионов.

После 14 матчей СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 15 очками.