Чемпион мира болгарский штангист обвинил федерацию в отсутствии помощи

Министерство спорта Болгарии сообщило, что выделило Насару 45,6 тыс. левов, но он их не получил, так как не подписал контракт с федерацией

Редакция сайта ТАСС

Карлос Насар © Lars Baron/ Getty Images

СОФИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Чемпион и рекордсмен мира Карлос Насар обвинил Федерацию тяжелой атлетики Болгарии в том, что она не помогает ему добиваться успеха. Об этом 21-летний олимпийский чемпион, рекордсмен и трехкратный чемпион мира заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению.

На прошедшем в октябре в норвежском Фёрде чемпионате мира Насар стал победителем в весовой категории до 94 кг, установив мировой рекорд в толчке (222 кг).

"Мой успех [на чемпионате мира в Норвегии] стоил предательства, разрушенных отношений, трудной работы и пота в зале, отказа от удовольствий. Но я рад, что успел найти близких людей, которым могу доверять и которых действительно интересует, в какой я форме и что я чувствую", - сказал Насар.

Чемпион Олимпиады-2024 сообщил, что Болгарская федерация тяжелой атлетики (БФТА) не помогала ему в подготовке к чемпионату мира. "Честно говоря, в этом году не получал поддержки от федерации, зарплаты. Самой большой проблемой было то, что мне не помогали в подготовке, которая стоит дорого. Лишь благодаря спонсорам все финансовые сложности были решены", - сообщил Насар.

На Олимпийских играх в 2028 году в США Насар обещал защитить титул чемпиона. "В США поеду в расчете на золотую медаль, мне предстоит серьезная подготовка, это обещано. Надеюсь, что Господь будет с нами и снова сохранит здоровье, чтобы мы могли добиться успеха", - сказал чемпион.

Министерство спорта Болгарии сообщило, что для подготовки и восстановления Насару было выделено 45,6 тыс. левов (около 22,8 тыс. евро), но эти средства не были получены, так как спортсмен не подписал контракт с БФТА. Ожидается, что во вторник спортивное ведомство вручит штангисту премию в 115 тыс. левов (около 57,5 тыс. евро) за третье по счету чемпионское звание, эта награда не связана с необходимостью подписания контракта. Насар сообщил, что потратил на подготовку к чемпионату мира около 500 тыс. левов (около 250 тыс. евро).