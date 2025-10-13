Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора на ЧМ

Мбаппе покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана, в которой получил повреждение лодыжки

Полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку © Brynjar Gunnarsson/ AP Photo

ТАСС, 13 октября. Футболисты сборной Франции со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Рейкьявике.

У французов голы забили Кристофер Нкунку (63-я минута) и Жан-Филипп Матета (68). В составе исландцев отличились Виктор Паульссон (39) и Кристиан Хлинссон (70).

Встречу пропустил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана (3:0), в которой получил повреждение лодыжки. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.

По итогам четырех туров сборная Франции лидирует в группе с 10 очками. Следом идут команды Украины (7), Исландии (4) и Азербайджана (1).б

В других матчах игрового дня сборная Германии на выезде победила команду Северной Ирландии (1:0), словаки дома переиграли люксембуржцев (2:0), сборная Косова на чужом поле оказалась сильнее шведов (1:0), бельгийцы в гостях одолели футболистов из Уэльса (4:2), азербайджанцы на выезде проиграли украинцам (1:2), словенцы при своих болельщиках сыграли вничью со швейцарцами (0:0), казахстанцы в гостях разошлись миром с командой Северной Македонии (1:1), лишившись шансов на выход на чемпионат мира.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.