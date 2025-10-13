Лидер лыжной сборной Франции пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане

Восстановление Флоры Дольчи займет около полугода

Редакция сайта ТАСС

Флора Дольчи © Maja Hitij/ Getty Images

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Лидер сборной Франции по лыжным гонкам Флора Дольчи пропустит Олимпиаду из-за перелома позвонка после аварии на параплане. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Спортсменка попала в аварию во время полета на параплане и получила перелом поясничного позвонка.

"Был риск неврологических последствий. С ней все в порядке, она ходит. Учитывая операцию, мы предполагаем, что ей потребуется шесть месяцев, чтобы полностью восстановить свой потенциал", - пояснил врач французской сборной Тибо Барб.

В сезоне-2024/25 Дольчи стала лучшей из француженок в общем зачете Кубка мира. Она расположилась на 27-й строчке, набрав 649 очков.

Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.