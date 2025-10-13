Лидер лыжной сборной Франции пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане
21:49
ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Лидер сборной Франции по лыжным гонкам Флора Дольчи пропустит Олимпиаду из-за перелома позвонка после аварии на параплане. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Спортсменка попала в аварию во время полета на параплане и получила перелом поясничного позвонка.
"Был риск неврологических последствий. С ней все в порядке, она ходит. Учитывая операцию, мы предполагаем, что ей потребуется шесть месяцев, чтобы полностью восстановить свой потенциал", - пояснил врач французской сборной Тибо Барб.
В сезоне-2024/25 Дольчи стала лучшей из француженок в общем зачете Кубка мира. Она расположилась на 27-й строчке, набрав 649 очков.
Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.