Шайбы Марченко и Воронкова не спасли "Коламбус" от проигрыша "Нью-Джерси"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Нью-Джерси"

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко и форвард "Нью-Джерси" Доусон Мерсер

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко забросил четвертую шайбу в сезоне, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

Встреча завершилась победой "Нью-Джерси" со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Тимо Майер (16-я минуа), Доусон Мерсер (32, 60). У проигравших отличились Кирилл Марченко (29) и Дмитрий Воронков (60).

Российский форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк отметился голевой передачей. Также результативный пас на свой счет записал российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов.

Марченко забросил четвертую шайбу в новом сезоне НХЛ, лидером по количеству голов является россиянин Павел Дорофеев из "Вегаса" (5).

"Коламбус" занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 2 очка в 3 матчах. "Нью-Джерси" идет третьим в Столичном дивизионе, имея в активе 4 очка после 3 встреч.

В следующем матче "Коламбус" в ночь на 17 октября дома примет "Колорадо", "Нью-Джерси" в этот же день на домашней площадке встретится с "Флоридой".