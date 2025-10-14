Реклама на ТАСС
Участница ЧМ Васильева не до конца восстановилась после перелома

Гимнастка поставила себе задачу выступить достойно на мировом первенстве
06:34

Лейла Васильева

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Гимнастка Лейла Васильева, включенная в заявку на чемпионат мира в Индонезии, пока не полностью восстановилась после перелома ноги, который получила в мае. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходил с 30 сентября по 4 октября в Сириусе, Васильева выиграла золото командного турнира, была седьмой в личном многоборье, четвертой - в упражнениях на брусьях и бревне, пятой - в опорном прыжке и в вольных упражнениях.

"Я была еще не до конца физически готова, у меня в мае была травма, сломала ногу, - рассказала гимнастка. - У меня пока тело не особо готовое, но я постаралась, вышла на тот старт. И что в принципе получилось подготовить, то и сделала на нем. Во время чемпионата России было не очень хорошее самочувствие, наверное, простуда тому причиной".

"Я просто увидела то, что я заявлена, и больше ни о чем не думала", - ответила Васильева на вопрос, волнительно ли ей было выступать на чемпионате страны после включения в заявку на мировое первенство.

Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

"Это будет мой первый международный старт, я очень хочу там выступить. Надеюсь, у меня там получится. Я ставлю перед собой задачу выйти на помост и сделать покачественнее и достойно свои программы", - заключила Васильева, в июне 2024 года выигравшая личное многоборье на Играх БРИКС в Казани. 

