Футболист Сергеев не жалеет об уходе из "Зенита"

Нападающий отметил, что в самарских "Крыльях Советов" он перезапустил карьеру

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 14 октября. Футболист московского "Динамо" Иван Сергеев перезапустил карьеру в "Крыльях Советов" после ухода из "Зенита". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Как случилось, так случилось. Перешел в "Крылья Советов". Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру, - сказал Сергеев. - Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь. В последнем матче против "Крыльев", когда уходил на замену, мне аплодировали фанаты. Было очень приятно. Самару я никогда не забуду".

Сергееву 30 лет, по ходу сезона-2024/25 он перешел из "Зенита" в самарские "Крылья Советов", с 2020 по 2022 год нападающий также выступал за "Крылья Советов", с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. Летом 2025 года игрок перешел в московское "Динамо".