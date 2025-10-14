Умер трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин

Ему было 68 лет

Редакция сайта ТАСС

Александр Дитятин, 1980 год © Александр Яковлев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РПГУ им. А. И. Герцена, в котором преподавал Дитятин.

"Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников, - сказал ректор университета Сергей Тарасов. - Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах".

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх. Его рекорд повторил американский пловец Майкл Фелпс - в 2004 году он завоевал шесть золотых и две бронзовые награды Игр, а в 2008-м - восемь золотых медалей.

На Олимпийских играх 1976 года Дитятин стал двукратным серебряным призером. Семь раз он становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств, четырежды он побеждал на чемпионатах Европы. В 2004 году Дитятина включили в Международный зал гимнастической славы.

После Олимпиады в Москве Дитятин получил травму голеностопного сустава, которая через некоторое время вынудила его завершить карьеру. До 1995 года он работал тренером, в 2002 году Дитятин стал заведующим кафедрой гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена. Награжден орденом Ленина, орденом Дружбы и орденом "Знак Почета".