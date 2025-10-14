Семья Свечникова не оставляет надежд найти пловца

Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор, однако на финише он не появился

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова надеется на успешное завершение поисков. Об этом ТАСС рассказала мать Свечникова Галина Свечникова.

"Мы все еще надеемся на то, что его смогут найти. Пока идут поиски, надежда есть, - сказала она. - Мы ждем сейчас встречи с адвокатом, чтобы он нам рассказал, как все продвигается, и проконсультировал, что мы могли бы сделать со своей стороны".

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Россиянин не появился на фишине.