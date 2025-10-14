Рожков подвел итоги соревнований по стрельбе среди ветеранов СВО

Соревнования проходили в Улан-Удэ с 11 по 13 октября

Редакция сайта ТАСС

Президент ПКР Павел Рожков © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Участники соревнований по пулевой стрельбе "Герои нашего времени" среди ветеранов СВО показали достойные результаты, некоторые выполнили нормативы мастера спорта. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Еще во время проведения мастер-классов в госпиталях и реабилитационных центрах пулевая стрельба традиционно пользовалась повышенным интересом, - сказал Рожков. - Сегодня это один из самых популярных видов спорта у ветеранов специальной военной операции. За медали турнира "Герои нашего времени" борьбу вели лучшие из лучших, все показали достойные результаты - два участника выполнили норматив мастера спорта и шесть - кандидата в мастера спорта России".

"Поздравляем всех победителей и призеров. Благодарим правительство Республики Бурятия за организацию соревнований на высшем уровне, - продолжил глава ПКР. - Гостеприимство и профессионализм стали залогом успеха этих стартов. Паралимпийский комитет России вместе с движением "Здоровое Отечество" будет и впредь делать все возможное, чтобы проводить как можно больше мероприятий проекта "Герои нашего времени", который открывает ветеранам СВО путь в спорт высших достижений".

Соревнования проходили с 11 по 13 октября в Улан-Удэ, участниками стали более 80 ветеранов специальной военной операции из 35 субъектов страны. Общий призовой фонд соревнований составил 1,35 млн рублей. Победители получили по 100 тыс. рублей, серебряные призеры - по 75 тыс. рублей, бронзовые - по 50 тыс. рублей.