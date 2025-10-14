Теннисистка Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Нинбо

На старте соревнований россиянка обыграла китаянку Го Ханьюй

Редакция сайта ТАСС

Людмила Самсонова © AP Photo/ Seth Wenig

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова победила китаянку Го Ханьюй и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Самсоновой, которая участвует в турнире под 8-м номером посева. Го Ханьюй отобралась на турнир через квалификацию. Во втором круге Самсонова сыграет против американки Маккартни Кесслер.

Самсоновой 26 лет, она находится на 18-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Го Ханьюй 27 лет, она располагается на 190-й позиции мирового рейтинге. На счету китаянки нет ни одной победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Спортсменка является победительницей пяти турниров WTA в парном разряде.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 19 октября. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина, которая в финале обыграла россиянку Мирру Андрееву.