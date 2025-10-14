Тренер "Краснодара" Мусаев рассказал, как проходил стажировку у Семака

Это было в 2021 году

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев проходил стажировку у коллеги из петербургского "Зенита" Сергея Семака, когда полгода находился без работы. Об этом Мусаев рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

В прошедшем сезоне "Краснодар" под руководством Мусаева впервые стал чемпионом России. До этого шесть раз подряд победителем турнира становился "Зенит", главным тренером которого является Семак.

"Рано мне еще здесь стоять, конечно, но скажу о своих чувствах, - сказал Мусаев. - Когда меня назначили главным тренером "Краснодара" в 2018 году, одним из первых был Гаджи Муслимович Гаджиев, который позвонил и поддержал. Он рассказал, как видит физическую подготовку, выстраивания подготовки, коммуникации. Также встретил большую поддержку со стороны Бориса Петровича Игнатьева и Юрия Павловича Семина, много было таких, кто поддержал, кто оставил след, сразу понял, как ведут себя мэтры футбола - без зависти, только с поддержкой. Если говорить о тренерской школе, то здесь все, у кого мы брали пример. У Валерия Георгиевича Газзаева и Олега Ивановича Романцева были разные команды, но были высокие результаты".

В апреле 2021 года Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара". В октябре того же года он возглавил азербайджанский "Сабах", где проработал до февраля 2024-го. В марте 2024 года специалист вернулся на должность главного тренера краснодарской команды.

"У нынешнего поколения тренерской школы тоже есть чему учиться. Я полгода не работал, приезжал к Сергею Богдановичу Семаку несмотря на то, что мы соперничали тренерами. Приехал к нему, посмотрел тренировки, все было открыто, Сергей Богданович все рассказывал. Как и Леонид Викторович Слуцкий. Всей информации все делились. В России много самобытных тренеров, играешь с "Зенитом", сложно понять, какая схема будет. Одним из первых в России схему 3-4-3 начал Владимир Федотов, Сергей Ташуев тоже играет в современный агрессивный футбол. У всех есть свое видение, все разные, приезжают на стажировку, у всех разные идеи, все копают в плане подготовки. У нас много тренерской литературы, все знают материал. Нас всех заставляют учиться друг у друга. Я рад, что есть возможность открытой живой беседы. Думаю, что наша тренерская школа всегда отличалась от мировой, в Италии учатся на том, что было у нас раньше. Важно, что нет шаблона. Уверен, что дальше будет все хорошо", - добавил Мусаев.