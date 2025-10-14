Российские гимнасты на чемпионате мира почтят память Дитятина

Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни

Александр Дитятин © Николай Науменков/ Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мужская команда России по спортивной гимнастике, прилетевшая в Индонезию для участия в чемпионате мира, обязательно почтит память ушедшего из жизни трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Валерий Алфосов.

Дитятин скончался на 69-м году жизни.

"На чемпионате мира, я думаю, наши гимнасты будут выступать не только за себя, но и за Александра Дитятина, который оставил большой след в отечественной гимнастике, - рассказал Алфосов. - Это был очень заслуженный гимнаст, его все спортсмены очень уважали. Мы только прилетели в Джакарту на чемпионат мира и сейчас отдыхаем после длительного перелета. Но сегодня обязательно поговорим с ребятами и обязательно вспомним этого ушедшего из жизни большого гимнаста".

Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские и белорусские спортсмены вынуждены будут выступать на нем в нейтральном статусе.