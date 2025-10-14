Василий Соловьев прокомментирует этап Гран-при России среди юниоров

Соревнования пройдут 14-16 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Василий Соловьев прокомментирует на Первом канале первый этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба канала.

В роли экспертов выступят олимпийская чемпионка Анна Щербакова, призер Олимпийских игр Михаил Коляда, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и чемпионка России Елизавета Худайбердиева.

Ранее фигурное катание на Первом канале комментировал Александр Гришин, погибший 5 августа после несчастного случая на железнодорожной платформе. Комментатору было 47 лет, он работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

Первый этап Гран-при России пройдет в Москве с 14 по 16 октября.