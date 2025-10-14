Семак считает, что без господдержки в РПЛ останется пять-шесть клубов

По мнению тренера, в данный момент сложно привлечь бизнес к финансированию клубов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Создание частных клубов является правильной историей, но в нынешнее время нереально привлечь бизнес к финансированию клубов, в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) без государственной поддержки останется пять-шесть клубов. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.

"Вопрос частных клубов - это правильная история, - сказал Семак. - Но нужно понимать время, в котором мы живем. Не думаю, что будет столько альтруистов, как Сергей Николаевич Галицкий, который владеет "Краснодаром". Мне кажется, что у нас останется пять-шесть клубов. Сейчас нереально заинтересовать бизнес к этому. Без поддержки государства не обойтись".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Также хочу высказаться о лимите на легионеров, введению обязательства в заявке игроков до 21 года, - продолжил тренер. - Даже в Первой лиге найти таких игроков сложно. Если говорить о тех, кого ставили искусственным образом, то никто не заиграл. Мы должны понимать цель, зачем вводится лимит, чтобы добавить рабочих мест для российских футболистов? Если увеличить количество клубов в РПЛ, то команды будут решать задачу не вылетать. Они тоже будут использовать опытных футболистов. В Лиге чемпионов за "Зенит" играли молодые футболисты - [Данила] Прохин, [Леон] Мусаев, - но немногие сейчас заиграли. Нужно понимать, зачем такой лимит, что он преследует?".