Семак назвал хорошим примером заявление КХЛ по игре СКА - "Автомобилист"

Континентальная хоккейная лига пожизненно отстранила арбитра видеоповторов за неправильно засчитанный гол

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заявление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) об ошибке арбитра видеоповторов в матче СКА - "Автомобилист" является хорошим примером для судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Такое мнение на общероссийской тренерской конференции РФС высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В понедельник СКА обыграл "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ со счетом 2:1. В ситуации с победным голом шайба после броска Андрея Педана попала в ворота с внешней стороны. Позднее в КХЛ сообщили, что судья видеоповторов, работавший на матче, был пожизненно отстранен от своих обязанностей. Также лига принесла извинения обеим командам и болельщикам.

"Вчера играли в КХЛ, через час выступили, нашли ошибки, извинились. Я от нашего судейского комитета ни разу не слышал - извините, не правы. Конечно, критиковать всегда проще всего, но хотелось бы, чтобы в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) были представители от футболистов, тренеров, профсоюзов", - сказал Семак.

"Комитет высказывает мнение одного человека. Есть вещи, которые делать нельзя, - мат, оскорбления, в отношении судей нужно было более лояльным. Конечно, слышал мат в адрес судей, они его пропускали. Меня удалили за выход на поле в конфронтационный манере. Если судьи не правы, нужно признавать ошибки. Иногда я вообще ничего не могу понять", - добавил он.