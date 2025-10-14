Левандовский может пропустить матч с "Реалом" из-за травмы

Матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" состоится 26 октября

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский © AP Photo/ Joan Monfort

ТАСС, 14 октября. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовский получил повреждение в расположении сборной Польши. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Сообщается, что у форварда диагностирован разрыв мышцы левого бедра. Срок его восстановления будет зависеть от хода лечения.

26 октября "Барселона" в 10-м туре чемпионата Испании встретится в гостях с мадридским "Реалом". После 8 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Барселона" идет 2-й с 19 очками.

Левандовскому 37 лет, в текущем сезоне он провел за "Барселону" 9 матчей в разных турнирах и забил 4 мяча.