Новый старый голос фигурного катания. Что известно о комментаторе Соловьеве

Журналист будет работать на первом этапе Гран-при России среди юниоров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спортивный комментатор Василий Соловьев впервые с 2014 года вернется к комментаторской работе в фигурном катании. ТАСС рассказывает, чем известен Соловьев.

Начал карьеру в спортивной журналистике в 1994 году, устроившись в тематическую редакцию НТВ переводчиком и редактором.

Поступал на факультет журналистики в МГУ и факультет спортивного менеджмента во РГУФКе, однако не завершил обучение ни в одном из вузов.

Работа в кадре

С 1996 по 2014 год он проработал на телеканале "НТВ-Плюс".

Был ведущим программы "Новости спорта", затем перешел к работе комментатора, освещая как фигурное катание, так и гольф, бильярд, прыжки в воду, прыжки на батуте.

Работал на всех Олимпийских играх в период с 1998 по 2014 годы.

В 2000-2001 гг., а также с 2004 по 2014 год был ведущим спортивных новостей в программе "Сегодня" на НТВ, также в разные периоды он работал в аналогичной должности на каналах ТВ-6 и ТНТ.

Был создателем телевизионных передач, в том числе "Произвольная программа", "Давай танцевать!" и других.

Продюсерская деятельность

С 2007 года совместно с Василием Уткиным (до 2012-го), а затем с Юрием Розановым (до 2015-го) был голосом компьютерной игры FIFA, не комментируя при этом футбольные матчи в эфире.

После Олимпийских игр 2014 года в Сочи объявил об уходе из профессии, в числе причин он отмечал усложнившуюся коммуникацию с коллегами при ведении репортажей.

Позднее продолжил карьеру в кинобизнесе, являлся продюсером фильмов "Россия 88", "Хороший мальчик", "Ледокол" и других полнометражных и музыкальных лент.

В 2010 году стал соучередителем кинокомпании 2D films.

Новый виток карьеры