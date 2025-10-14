Новый старый голос фигурного катания. Что известно о комментаторе Соловьеве
12:30
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спортивный комментатор Василий Соловьев впервые с 2014 года вернется к комментаторской работе в фигурном катании. ТАСС рассказывает, чем известен Соловьев.
- Начал карьеру в спортивной журналистике в 1994 году, устроившись в тематическую редакцию НТВ переводчиком и редактором.
- Поступал на факультет журналистики в МГУ и факультет спортивного менеджмента во РГУФКе, однако не завершил обучение ни в одном из вузов.
Работа в кадре
- С 1996 по 2014 год он проработал на телеканале "НТВ-Плюс".
- Был ведущим программы "Новости спорта", затем перешел к работе комментатора, освещая как фигурное катание, так и гольф, бильярд, прыжки в воду, прыжки на батуте.
- Работал на всех Олимпийских играх в период с 1998 по 2014 годы.
- В 2000-2001 гг., а также с 2004 по 2014 год был ведущим спортивных новостей в программе "Сегодня" на НТВ, также в разные периоды он работал в аналогичной должности на каналах ТВ-6 и ТНТ.
- Был создателем телевизионных передач, в том числе "Произвольная программа", "Давай танцевать!" и других.
Продюсерская деятельность
- С 2007 года совместно с Василием Уткиным (до 2012-го), а затем с Юрием Розановым (до 2015-го) был голосом компьютерной игры FIFA, не комментируя при этом футбольные матчи в эфире.
- После Олимпийских игр 2014 года в Сочи объявил об уходе из профессии, в числе причин он отмечал усложнившуюся коммуникацию с коллегами при ведении репортажей.
- Позднее продолжил карьеру в кинобизнесе, являлся продюсером фильмов "Россия 88", "Хороший мальчик", "Ледокол" и других полнометражных и музыкальных лент.
- В 2010 году стал соучередителем кинокомпании 2D films.
Новый виток карьеры
- 14 октября Первый канал объявил о возвращении Соловьева в комментаторское ремесло.
- Впервые он выйдет в эфир на юниорском этапе Гран-при России, который пройдет с 14 по 16 октября в Москве.
- "Серия Гран-при среди юниоров - это всегда открытия, а ее первый этап - яркие заявки на весь сезон. Я ведь никогда раньше не работал на юниорских российских соревнованиях. Был лишь зрителем. Всех хочется увидеть и каждого поддержать. Это важные соревнования, жду борьбы и нервов", - отметил Соловьев, комментарий которого приводит пресс-служба Первого канала.